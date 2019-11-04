Негода у канадському штаті Онтаріо зняла зі скель залізного човна [ Редактировать ]
Негода у канадському штаті Онтаріо зняла зі скель залізного човна, який понад століття тому застряг неподалік Ніагарського водоспаду. Відтоді він став місцевою принадою, що вабила погляди туристів.
За словами рятувальників, нині металевий корпус уже просунувся вперед на півсотні метрів. І якщо негода посилиться, бистрина цілком може затягти човна у 50-тиметрову прірву.
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