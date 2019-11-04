Сапери розпочали роботу у Золотому [ Редактировать ]
У Золотому почали розміновувати території. Нагадаю, першого листопада сторони завершили там розведення сил та засобів. На ділянці працюють п'ять саперних розрахунків від ДСНС, які входять до складу Об'єднаних сил.
Розмінування триватиме до суботи. Від небезпечних предметів очищатимуть передусім дороги та узбіччя обабіч них.
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