Нелегали на копитах. За 300 метрів від державного рубежу з Угорщиною закарпатські прикордонники вполювали дванадцятьох біженців. Семеро чоловіків та п'ятеро жінок - назвалися громадянами В'єтнаму.

До подорожі добре підготувалися - окрім маскувальних накидок та спальних мішків, мали із собою дерев'яні копита, щоб імітувати слід дикої худоби.

Прикордонники викрили і українця, який, імовірно, причетний до переправлення іноземців. Під час затримання 26-річний чоловік чинив опір.

Наразі мігранти перебувають у прикордонному підрозділі. На них склали відповідні протоколи. Цьогоріч під час спроби нелегально перетнути рубіж вже затримали понад шість десятків громадян В'єтнаму.