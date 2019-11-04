На Закарпатті затримали в'єтнамців-нелегалів із копитами [ Редактировать ]
Нелегали на копитах. За 300 метрів від державного рубежу з Угорщиною закарпатські прикордонники вполювали дванадцятьох біженців. Семеро чоловіків та п'ятеро жінок - назвалися громадянами В'єтнаму.
До подорожі добре підготувалися - окрім маскувальних накидок та спальних мішків, мали із собою дерев'яні копита, щоб імітувати слід дикої худоби.
Прикордонники викрили і українця, який, імовірно, причетний до переправлення іноземців. Під час затримання 26-річний чоловік чинив опір.
Наразі мігранти перебувають у прикордонному підрозділі. На них склали відповідні протоколи. Цьогоріч під час спроби нелегально перетнути рубіж вже затримали понад шість десятків громадян В'єтнаму.
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