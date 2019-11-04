Приметы на 5 ноября: что категорически запрещено [ Редактировать ]
Приметы на 5 ноября / Фото: соцсети
5 ноября - день Якова. В этот день принято есть мед, изображая пчелу.
Что нужно сделать?
В этот день принято играть в пчелиные игры, подражая жужжанию насекомых. Чем больше меда съест хозяин и чем громче будет жужжать, тем лучше он будет чувствовать себя в следующем году: как в материальном, так и в моральном смысле.
Что категорически запрещено?
- Ни в коем случае не давать денег в долг.
- Поручаться за посторонних людей в этот день нельзя.
Приметы на 5 ноября:
- Пошел мелкий град, значит, со дня Матрены-наставницы (22 ноября) начнется настоящая зима.
- Во вторник никогда не одалживайте деньги, чтобы всю жизнь не быть в долгах.
- Выпало много снега, и он не растаял или пошел дождь, значит, зимние месяцы будут теплыми, а в следующем году можно ожидать богатого урожая.
- На ужин стоит съесть кусочек лопуха и жизнь станет лучше.
Раньше сообщалось о том, что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей матери.
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