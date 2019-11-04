На Донбасі бойовики знову застосували важку артилерію. У Новотошківському під час обстрілу довелося евакуювати школярів у бомбосховище. Загалом противник сьогодні відкривав вогонь шістнадцять разів. Втрат серед наших військових немає. На позиціях біля Мар'їнки працює Ігор Левенок.

"Дивіться, ми тут так швиденько пройдемо, бо посадка ось ця це сіра зона а в тій вже російські формування збройні знаходяться".

Фронтова Мар'їнка. Передові позиції. Місце, звідки часто надходять тривожні новини про загибель українських захисників.

Часу тишу розривають поодинокі постріли. І це найбільша небезпека у цій місцині. Триває війна снайперів.

"Простреливают даже один-два слоя мешков, поэтому мы укрепляем свои позиции, укрепляем их гебионами, колесами, как вы видите, чтобы максимально защититься от них. Потому что даже элементарно кирпичная стена - она может не сдержать, пройти на вылет и ушкодити військовослужбовця", - пояснює Іван, військовослужбовець Збройних сил України.

Лінія розмежування розділяє місто навпіл. Небезпека зачаїлася близько. Хащі, покинуті споруди, лісосмуги - саме тут найчастіше ховаються "очі" супротивника.

Армійці кажуть ось така погода ідеально підходить для ворожих стрільців. Прозоре повітря, "зеленка" впала, тобто листя на деревах не заважають снайперам видивлятися свою ціль. А при короткій відстані та гарній оптиці вони можуть розгледіти навіть колір очей людини. Тож пересуватися тут слід максимально обережно.

На жаль, вберегтися вдається не всім. Останньою жертвою була Ярослава Никоненко. Жінка-військовослужбовець, у яку підступно поцілив снайпер бойовиків.

"Снайпер бачив її обличчя і що це дівчина і все одно це його не зупинило і він зробив свій вибір і натиснув на гачок. Для них це просто сафарі, це полювання на людей", - вважає Олександр, військовослужбовець збройних сил України.

Та армійці кажуть - жодна смерть нашого бійця для ворога не минає безкарно. На любителів сафарі серед військових є свої мисливці. Супротивник теж зазнає втрат, але до миру не прагне.

А ще армійці помічають, як на тому боці окупанти нещадно руйнують усе, що колись працювало на потреби людей.

"У нас тут напротив есть объект ихний - это асфальтный завод и они, бывает, металлолом отсюда вывозят. Может готовятся, что когда-то будет какой-то отвод и вот так территорию зачищают", - говорить Іван.