Рік без Каті. Сьогодні роковини смерті херсонської активістки Катерини Гадзюк. В липні минулого року дівчину облили кислотою, і після кількох місяців у лікарні вона померла. У 40 містах України та за кордоном сьогодні відбуваються акції пам'яті Катерини. Хто напав на неї, кому була вигідна ця смерть, та чому замовники вбивства досі не покарані. Розкаже - Ксенія Барвіненко.

31 липня 2018 року Катерину просто на виході з будинку невідомий облив сірчаною кислотою, яка потрапила на голову, обличчя та тіло активістки. Колеги та друзі Катерини ще тоді заявили - напад скоїли через громадську діяльність дівчини.

"Первая мысть это конечно продолжается серия нападений на активных людей в Одессе, Херсоне, Харькове, Днепре. Есть несколько груп интересы которых она затрагивала, она критиковала", - говорить Сергій Микитенко, журналіст.

Спочатку справу кваліфікували як хуліганство, пізніше кілька разів змінювали, і врешті перекваліфікували на вбивство. П'ятьом виконавцям вже оголосили вироки. Рідні Катерини вважають надто гуманні - максимальний термін шість років.

"Чи достатні терміни покарання - ні. Недостатні, та і навряд чи в такій справі можуть бути достатні покарання", - говорить Віктор Гандзюк, батько Катерини.

Та найголовніше замовники вбивства Катерини поки на волі. Напередодні річниці смерті правоохоронці відзвітували про хід розслідування, яке триває понад рік. Кажуть організаторів було кілька, але доказів проти них недостатньо.

"Одне кримінальне провадження щодо осіб які можуть бути і були замовниками, організаторами чи пособниками злочну, ці особи називались як і родичами Катерини Гандзюк так і громадськими активістами, хто може бути замовником, але цей список невичерпний, він більш широкий і в цьому напрямку іде постійна кропітка робота слідчих СБУ щоб здобути достатні дкази, для пред'явлення їм підозр у скоєних злочинах", - говорить Богдан Тиводар, начальник слідчого управління СБУ.

А от друзі та колеги Катерини називали імена замовників ще рік тому - майже одразу після нападу.

"Серед замовників ми називаємо колишніх на той момент на очільників херсонської області, це Мангер - голова обласної ради, це і Гордєєв на той момент голова облжержадміністрації, і їх заступник Олег Рищук. Цей злочин був організований великою кількістю людей, і наприклад Ігор Павловський безпосередньо у цьому злочині, він був вже затриманий і випущений під особисте зобов'язання, один із організаторв - це Левін, людина з досить великим кримінальним досвідом", - вважає Ольга Решетилова, подруга Катерини Гандзюк.

Активісти навіть приходили до Верховної Ради. Звертались до тодішнього Генпрокурора Юрія Луценка і вимагали не саботувати розслідування. Зверталась до правоохоронців та влади і сама Гандзюк. Це відео вона записала на лікарняному ліжку після майже десятка операцій.

"Я точно знаю що виглядаю набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя, том що їх сьогодні не лікує ніхто".

Після цього в парламенті навіть створили тимчасові слідчу комісію у справах нападів на активістів. Але ця ТСК перетворилась на спосіб самопіару.

"Тимчасова слідча комісія є інструментом парламенту, але не уявляю що може робити ТСК при незакінченому слідстві. Зрозуміло що в неї навіть не буде предмету роботи, адже будь-яка інформація слідства складає таємницю слідства", - говорить Юрій Луценко, колишній Генпрокурор України.

"До ефективності цієї тимчасової слідчої комісії є питання, і очевидно ми очікували значно серйозніших результатів, значно більшого впливу цієї комісії на розслідування на його ефективність. Дуже добре, що ТСК проїхалася по регіонах, вислухала всіх постраждалих від цього свавілля і ми зараз намагаємося знову створити таку саму комісію у Верховній Раді. Нам дуже хочеться, щоб вона була ефективнішою ніж комісія в минулому скликанні і ми будемо їй сприяти у дільності", - говорить Ольга Решетилова.

Хто замовив Катерину Гандзюк? Це питання звучить в Україні понад рік. Активісти влаштовують акції, нагадуючи суспільству про трагедію. І регулярно звертаються до правоохоронців, до парламенту і президента, аби влада не забувала про смерть Катерини і її непокараних вбивців.

"Поки ми бачимо такі самі заяви від нової ГПУ, але поки що ми їм даємо такий аванс довіри і ми дуже сподіваємося що вони підуть далі за заяви, прийнамні ми бачимо що вони розслідують ці справи системно, принаймні виявляють таке бажання", - говорить Ольга Решетилова, подруга Катерини Гандзюк.

Зараз в містах України запалюють лампадки в пам'ять про Катю Гандзюк. Активісти, знайомі та друзі Каті і просто небайдужі людей - їх всіх об'єднує одне - вони хочуть почути відповідь - Хто вбив Гандзюк?

"Від нової влади так само як від старої ми вимагаємо від нової ми також вимагаємо вирішення питання "Хто замовив катю Гандзюк", хто вилив кислоту на неї вони сидять це ясно, як сказала пані Зоя, вони вийдуть через два роки, але вони самі б це зробили, ясно що це було замовлення місцевої влади. Її смерть дзвінок для кожного з нас, для кожної людини, яка тримає плакат, яка тримає лампадку, яка тримає мікрофон, як тіки ви задаєте незручне питанння, як тіки я задаю незручне питання на будь - кого з нас напасти і сказати ми перестарались, вони сказали мим хотіли налякати, а перестарались", - вважає Олена Медвєдєва.

Справа про вбивство Катерини стала символом, усіх нерозслідуваних нападів на журналістів та активістів. Нападів, слідство щодо яких зависло у повітрі. Нападів, за які так і не покарали ні замовників ні організаторів.

У Києві активісти акції "Рік без Каті" зібралися біля Офісу президента. За перебігом подій там стежить Олексій Пшемиський. Він зараз на зв'язку зі студією. Як усе відбувається, Олексію?

Зараз ми перебуваємо на вулиці Банковій. На акцію "Рік без Каті" зібралося досить багато людей, за нашими оцінками - точно більше тисячі. Акція триває більше години, проходить мирно та без політичної символіки. Єдине, що вимагають - правосуддя та реального покарання не лише для виконавців, але й для замовників.

Серед учасників акції є і Олег Сенцов, і батьки активістки. Ще на початку акції батько Катерини разом із іншими учасниками поставили біля входу до офісу президента символічну червону лінію, яка власне символізую сам напад на Катерину.

Нам вдалося ще до початку акції поспілкуватися із мамою Катерини Гандзюк:

"Маючи на руках в прокуратурі всі докази винуватців, всі фамілії, ніхто нічого не робив. А робили навпаки: ховали всіх, зніщували докази і тому в мене потихнеьку вбивали, вбивали, вбивали ту віру. Ніяк вони не пояснюють, все слідство йде а активісти заважають. І все активісти заважають, розголошують, а вони от працюють. А скільки їм треба працювати коли у них все було на руках? Вони просто все знищили, а тепер попробуй то всьо відновити. А тепер нинішній владі і час треба, я так думаю. Ну я ше трошки почекаю. Надія вмирає останньою", - говорить Надія Гандзюк, мама Катерини Гандзюк.

"Вже достатньо часу минуло, щоб ми могли почути якусь відповідь. Все залежить насправді від громади. Тобто якщо ми будемо самоорганізовуватися і показувати що нам не байдуже, то все може змінитися", - говорить Тарас.

За словами організаторів сьогодні люди зібралися у 40 містах в Україні, а також за кордоном. Учасники акцій запалюють свічки на згадку про пам'ять Катерини Гандзюк.