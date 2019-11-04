Посилити покарання за погрози політикам і якомога швидше ввести у дію план по боротьбі з правим екстремізмом вимагають у Німеччині. Це реакція на листи з погрозами, які на вихідних отримали одразу кілька впливових політичних діячів. Хто їх надіслав? Розкаже Тетяна Логунова.

Один із лідерів партії "Зелені" Джем Оздемір і віце-президент Бундестагу Клаудіа Рот. Одразу двоє відомих німецьких політиків на вихідних отримали листи з погрозами. Послання надіслали від імені одного з правоекстремістських угруповань, яке базується у США. Його члени повідомляють, що склали список людей, котрих планують вбити. І Рот із Оздеміром - його очолюють. Німецькі політики шоковані.

"Потрібна рішучість і дії. Погрози, напади, образи потрібно карати. І це стосується не тільки топ-політиків, а й діячів місцевого рівня. Ми повинні протистояти травлі", - говорить Маркус Зьодер, лідер ХСС, прем'єр-міністр Баварії.

"За такі жахливі погрози потрібно суворо карати. І тут ми підходимо до ключового моменту - пошуку відправників. Тобто, ми повинні мати технічну можливість відслідковувати, звідки надходять подібні листи", - говорить Йоахім Херманн, міністр внутрішніх справ Баварії.

У планах також відслідковувати погрози, які публікують у соціальних мережах. Німецький уряд вже розробив законопроєкт, який зобов'язує провайдерів передавати айпі-адреси порушників у правоохоронні органи. Планувалося, що нововведення почне діяти через кілька років. Втім, після погроз на адресу Оздеміра і Рот німецькі політики хочуть пришвидшити цей процес.

Щоб законопроект набув чинності, його повинен схвалити Бундестаг. А щоб він запрацював - потрібні кадри. У правоохоронних органах планують створити спеціальні відділи, які будуть оборобляти інформацію, надану провайдерами. Розширять також штат прокурорів, слідчих та суддів.

Додатковий захист отримають комунальні політики. Вони працюють на місцях і частіше за інших отримують погрози та стають жертвами нападів. Так, наприклад, у другому кварталі цього року поліція зафікусувала більше 30 атак проти політиків, які представляли різні сили.

"Комунальні політики потребують особливого захисту. Саме вони є опорою суспільства. Я часто від них чую - я вже більше не витримую, я відмовлюся від своєї діяльності. Ми, як сильна конституційна держава не повинні цього допускати", - говорить Крістіне Ламбрехт, міністр юстиції Німеччини.

Уряд домовився внести зміни до статті кримінального кодексу, яка передбачає покарання за наклеп і образи на адресу політичних діячів земельного і федерального рівнів. І вписати туди ще й комунальних політиків.