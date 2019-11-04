Велика Британія не особливо переймалася долею біженців і до "брекзиту"

Британські парламентарії закликали уряд повернутися до регулярних зустрічей зі своїми європейськими колегами, щоб обговорювати міграційні питання. Загибель майже 40 людей у вантажівці - це сигнал, що не можна залишати речі, як є, вважає нижня палата британського парламенту. Олена Абрамович розкаже подробиці.

Не відвідувати міністерські зустрічі Євросоюзу Лондон вирішив іще на початку осені. Мовляв, змісту обговорювати спільне майбутнє уже немає, та й з Брекзитом додалося чимало роботи, на якій, власне, британські міністри і мають сфокусуватися. Домовилися, що відвідуватимуть лише ті зустрічі, які матимуть "значний національний інтерес".

І в такому переліку, однозначно, має бути Рада міністрів закордонних справ ЄС, вважають у британському парламенті.

"Критично важливо, щоб ми планували свою реакцію на міграцію разом. А це означає - поки ми не вийдемо з ЄС, ми маємо брати участь у зустрічах, де обговорюється міграція та шукати шляхи, аби і надалі підтримувати комунікацію з цього питання", - говорить Том Тугендхат, голова комітету з закордонних справ британської Палати громад.

Причиною такої заяви від парламентаріїв стала загибель в'єтнамських мігрантів, які намагалися потрапити через ЄС до Великої Британії у вантажівці-холодильнику. Усі 39 відчайдухів померли від нестачі кисню. У британському уряді запевняють - посилено перевіряють кордони. Проте депутати наполягають - цього не достатньо для вирішення проблеми міграції.

"Політика, орієнтована виключно на закриття кордонів, спрямована на те, щоб змусити мігрантів обирати більш небезпечні маршрути та підштовхує їх до стосунків зі злочинними групами".

Стурбовані депутати з комітету закордонних справ і непростими умовами, у яких змушені жити мігранти на півночі Франції, які збираються там з надією колись потрапити до Лондона.

Проте Велика Британія не особливо переймалася долею біженців і до "брекзиту". Під час кризи 2015 країна отримала усього 2% заявок, скориставшись двома лазівками. Зокрема, відмовилася від угоди про перерозподіл біженців та застосувала ще одне правило, що дозволяє відправляти мігрантів в інші держави.