На Донбасі за попередню добу 20 обстрілів з боку російських найманців. Втрат серед українських військових немає.

Бойовики атакували наші позиції із заборонених Мінськом мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів, БМП та стрілецької зброї. Через вогонь супротивника біля Новотошківського - дітей із місцевої школи евакуювали до бомбосховища. Ніхто не постраждав.

З передової матеріал Ігоря Левенка.

Фронтова Мар'їнка. Передові позиції. Місце, звідки часто надходять тривожні новини про загибель українських захисників. Час від

часу тишу розривають поодинокі постріли. І це найбільша небезпека у цій місцині. Триває війна снайперів.

"Це фахівці з Російської Федерації, озброєні сучасними снайперськими гвинтівками, так що вухо завжди треба тримати".

"Простреливают даже один-два слоя мешков, по этому ми укрепляем свои позиции - укрепляем их гебионами, колесами, как вы видите, чтобы максимально защититься от них", - розповідає Іван, військовослужбовець Збройних сил України.

Лінія розмежування розділяє місто навпіл. Небезпека зачаїлася близько. Хащі, покинуті споруди, лісосмуги - саме тут найчастіше ховаються "очі" супротивника.

Армійці кажуть: ось така погода ідеально підходить для ворожих стрільців. Прозоре повітря, "зеленка" впала, тобто листя на деревах не заважають снайперам видивлятися свою ціль. А при короткій відстані та гарній оптиці - вони можуть розгледіти навіть колір очей людини. Тож пересуватися тут слід максимально обережно.

На жаль, вберегтися вдається не всім. Останньою жертвою була Ярослава Никоненко.

"Снайпер бачив її обличчя і що це дівчина і все одно це його не зупинило і він зробив свій вибір і натиснув на гачок. Для них це просто "сафарі", це полювання на людей", - зазначив Олександр, військовослужбовець збройних сил України.

Та армійці кажуть - жодна смерть нашого бійця для ворога не минає безкарно. Супротивник теж зазнає втрат, але до миру не прагне.

"Расширяют или укрепляют окопы, в основном их прокапывают ближе к нам, в нашу сторону копают".

А ще армійці помічають, як на тому боці окупанти нещадно руйнують усе, що колись працювало на потреби людей.

"У нас тут напротив есть их объект - это асфальтный завод и они бывает металлолом остуда вывозят. Может, готовятся, что когда-то будет какой-то отвод - и вот так территорию зачищают", - розповідає Іван, військовослужбовець Збройних сил України.