Під Мар'їнкою активізувалися ворожі снайпери [ Редактировать ]
На Донбасі за попередню добу 20 обстрілів з боку російських найманців. Втрат серед українських військових немає.
Бойовики атакували наші позиції із заборонених Мінськом мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів, БМП та стрілецької зброї. Через вогонь супротивника біля Новотошківського - дітей із місцевої школи евакуювали до бомбосховища. Ніхто не постраждав.
З передової матеріал Ігоря Левенка.
Фронтова Мар'їнка. Передові позиції. Місце, звідки часто надходять тривожні новини про загибель українських захисників. Час від
часу тишу розривають поодинокі постріли. І це найбільша небезпека у цій місцині. Триває війна снайперів.
"Це фахівці з Російської Федерації, озброєні сучасними снайперськими гвинтівками, так що вухо завжди треба тримати".
"Простреливают даже один-два слоя мешков, по этому ми укрепляем свои позиции - укрепляем их гебионами, колесами, как вы видите, чтобы максимально защититься от них", - розповідає Іван, військовослужбовець Збройних сил України.
Лінія розмежування розділяє місто навпіл. Небезпека зачаїлася близько. Хащі, покинуті споруди, лісосмуги - саме тут найчастіше ховаються "очі" супротивника.
Армійці кажуть: ось така погода ідеально підходить для ворожих стрільців. Прозоре повітря, "зеленка" впала, тобто листя на деревах не заважають снайперам видивлятися свою ціль. А при короткій відстані та гарній оптиці - вони можуть розгледіти навіть колір очей людини. Тож пересуватися тут слід максимально обережно.
На жаль, вберегтися вдається не всім. Останньою жертвою була Ярослава Никоненко.
"Снайпер бачив її обличчя і що це дівчина і все одно це його не зупинило і він зробив свій вибір і натиснув на гачок. Для них це просто "сафарі", це полювання на людей", - зазначив Олександр, військовослужбовець збройних сил України.
Та армійці кажуть - жодна смерть нашого бійця для ворога не минає безкарно. Супротивник теж зазнає втрат, але до миру не прагне.
"Расширяют или укрепляют окопы, в основном их прокапывают ближе к нам, в нашу сторону копают".
А ще армійці помічають, як на тому боці окупанти нещадно руйнують усе, що колись працювало на потреби людей.
"У нас тут напротив есть их объект - это асфальтный завод и они бывает металлолом остуда вывозят. Может, готовятся, что когда-то будет какой-то отвод - и вот так территорию зачищают", - розповідає Іван, військовослужбовець Збройних сил України.
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