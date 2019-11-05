У Каталонії масовими протестами зустріли короля Феліпе [ Редактировать ]
Масовими протестами зустріли каталонці короля Феліпе. Його Величність приїхав у бунтівний регіон у рамках передвиборчої кампанії - у неділю в країні обиратимуть парламент.
Прихильники Незалежності зібралися біля Палацу конгресів, де монарша родина відвідувала урочисту подію. Надворі протестувальники били сковорідками і палили фото короля.
"Ми незгодні з монархією, встановленою диктатором Франко, яка триває й досі. Ми не визнаємо її, бо ми - республіканці і Каталонія - республіка", - наголосила Марія Дантас, учасниця протесту.
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