Масовими протестами зустріли каталонці короля Феліпе. Його Величність приїхав у бунтівний регіон у рамках передвиборчої кампанії - у неділю в країні обиратимуть парламент.

Прихильники Незалежності зібралися біля Палацу конгресів, де монарша родина відвідувала урочисту подію. Надворі протестувальники били сковорідками і палили фото короля.

"Ми незгодні з монархією, встановленою диктатором Франко, яка триває й досі. Ми не визнаємо її, бо ми - республіканці і Каталонія - республіка", - наголосила Марія Дантас, учасниця протесту.