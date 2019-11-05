Бойовики застосували на Донбасі заборонену Мінськом зброю [ Редактировать ]
На Донбасі за попередню добу 20 обстрілів з боку російських найманців. Втрат серед українських військових немає.
Бойовики атакували наші позиції із заборонених Мінськом мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів, БМП та стрілецької зброї. Через вогонь супротивника біля Новотошківського - дітей із місцевої школи евакуювали до бомбосховища. Ніхто не постраждав.
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