На Донбасі за попередню добу 20 обстрілів з боку російських найманців. Втрат серед українських військових немає.

Бойовики атакували наші позиції із заборонених Мінськом мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів, БМП та стрілецької зброї. Через вогонь супротивника біля Новотошківського - дітей із місцевої школи евакуювали до бомбосховища. Ніхто не постраждав.