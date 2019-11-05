Компанія Boeing створила космічний корабель [ Редактировать ]
Компанія Boeing випробувала таксі, що має доправляти астронавтів до Міжнародної космічної станції та назад, на землю.
Під час тестового пуску не спрацював один із трьох парашутів, що має катапультувати пасажира. Інженери кажуть: наразі це головна технічна проблема.
Перший безпілотний запуск апарата на орбіту планують 17 грудня.
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