На Буковині вилучили рекордну партію контрабандного бурштину [ Редактировать ]
Чверть тонни бурштину вилучили правоохоронці на Буковині. За інформацією оперативників СБУ, ділки організували цілу схему переміщення каменю-сирцю через державний рубіж.
Для транспортування товару поза пунктами пропуску використовували автомобілі підвищеної прохідності. Бурштин виявили поблизу кордону - в мішках знайшли майже 270 кілограмів "сонячного каменю".
по теме
Контрабанда на мільйони: чиновників Миколаївської митниці підозрюють у корупції
СБУ та ДБР провели обшуки, які стосувалися контрабанди з Європи - вилучена документація підтвердила масштабні порушення
В Ужгороді на кордоні застрягли сотні вантажівок
Всі вони стоять у черзі вже понад тиждень - чи довго ще чекатимуть, щоб перетнути кордон?
"Сезон посадок": хто з корупціонерів опинився на лаві підсудних
Продовження антикорупційного наступу. Хто цього тижня побачив небо у клітинку і за ким із високопосадовців тюрма ще плаче?
Колишнього заступника міністра економіки звинуватили у державній зраді
Чиновник разом з іншими посадовцями уклав завідомо збитковий контракт з іноземцями на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів
У Чернівцях заборонили ЛГБТ-спільноту
Електронна петиція набрала необхідну кількість голосів менше ніж за місяць - як до нововведень ставляться містяни?