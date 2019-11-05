На Буковині правоохоронці вилучили чверть тонни бурштину [ Редактировать ]
Чверть тонни бурштину вилучили правоохоронці на Буковині. За інформацією СБУ, ділки організували цілу схему переміщення каменю-сирцю через державний рубіж.
Для транспортування товару поза пунктами пропуску використовували автомобілі підвищеної прохідності. Поблизу кордону виявили майже 270 кілограмів сонячного каміння в мішках.
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