Китайського пілота назавжди усунули від польотів через знімок у соцмережі [ Редактировать ]
Долітався. Китайського пілота назавжди усунули від польотів після того, як у соцмережі потрапило фото із жінкою за штурвалом.
Під знімком був підпис: "Дякую капітанові. Дуже щаслива". Фото зроблене ще в січні, але стало "вірусним" саме тепер. На думку авіаекспертів, які ретельно вивчили знімок, кадр зафіксували саме під час польоту, що, за правилами, суворо заборонено. Розслідування інциденту триває.
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