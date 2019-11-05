Під знімком був підпис: "Дякую капітанові. Дуже щаслива"

Долітався. Китайського пілота назавжди усунули від польотів після того, як у соцмережі потрапило фото із жінкою за штурвалом.

Під знімком був підпис: "Дякую капітанові. Дуже щаслива". Фото зроблене ще в січні, але стало "вірусним" саме тепер. На думку авіаекспертів, які ретельно вивчили знімок, кадр зафіксували саме під час польоту, що, за правилами, суворо заборонено. Розслідування інциденту триває.