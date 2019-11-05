Новим спікером Палати громад британського парламенту став Ліндсі Хойл. Йому - 62, і він - член Лейбористської партії, донині 9 років був віце-спікером. Таємне голосування відбувалося в 4 раунди і тривало декілька годин.

В заключному турі Хойл переміг свого колегу-однопартійця Кріса Брайанта, набравши 325 голосів проти двохсот тринадцяти. Загалом за крісло спікера змагалися сім кандидатів. Попередній спікер - Джон Беркоу - пішов з посади минулого тижня. Він очолював Палату громад понад 10 років.