Домовлятися про торгівлю та панд поїхав до Китаю Еммануель Макрон. Французький президент узяв участь у відкритті другої Міжнародної виставки імпортних товарів у Шанхаї, через що наразився на шквал критики в себе на батьківщині. Більше розкаже Олена Абрамович.

Торговельні домовленості між Китаєм та США можуть добряче вдарити по економіці Євросоюзу. Тож французький президент узяв на себе місію врятувати ситуацію. Сполучені Штати та Китай в найближчі місяці мають нарешті укласти угоду. Ставлячи підписи на документі, сторони повинні врахувати й інтереси Європи, - наголосив Макрон.

"Ми вже бачимо наслідки торгового конфлікту між двома найбільшими економіками світу, яких збитків він завдав глобальній економіці. Наразі тривають дискусії, і я сподіваюся, що вони можуть завершитися підписанням угоди", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.

Президент Китаю, зі свого боку, заявив: світ має нарешті домовитися про якісь базові, прості принципи торгівлі для всіх.

"Кожна держава має дотримуватися принципу: на першому місці - людство, а потім уже власні інтереси. Нам потрібно йти назустріч одне одному, використовувати відкритіші методи спільної роботи, щоб розширити масштаби глобального ринку", - говорить Сі Цзіньпін, президент Китаю.

Ці заяви Макрон та Сі зробили під час відкриття Китайської міжнародної виставки імпортних товарів. Заходу, який, на думку французького бізнесу, їхній президент мав радше проігнорувати, як і решта західних лідерів. Адже, попри гучні заяви, економіка Китаю залишається доволі закритою для іноземців, до того ж не розв'язана ще низка проблем щодо захисту інтелектуальної власності.

"Багато бізнесменів, які приїхали зі мною, а це і представники деяких великих корпорацій, малих та середніх підприємств з усіх сфер. Усі ці бізнеси - французькі, німецькі, європейські - з нетерпінням чекають, доки Китай виконає дані тут обіцянки", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.

Міжнародною виставкою візит французької делегації до Шанхая не обмежиться. Останньої миті до програми додали ще й зоопарк. Французи у 2012 позичили в китайців 2 панди - на 10 років. Тож тепер дипломати хочуть скористатись потеплінням у відносинах між країнами і спробувати домовитись залишити тварин надовше.