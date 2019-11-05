День иконы Божьей Матери: что запрещено делать 6 ноября [ Редактировать ]
Фото: vidania.ru
6 ноября 2019 года чествуют праздник чудотворной иконы Божией Матери, которая называется "Всех скорбящих Радость".
В этот день есть ряд запретов, что нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беду.
- Не стоит принимать угощения от людей противоположного пола, если вы им не доверяете (если родная бабушка испекла пирожки, то отказываться не стоит). Все просто - человека в эти сутки легко приворожить, ведь началась пора гаданий и приворотов.
- Что касается приворотов через еду, то не ешьте что попало от малознакомых людей. Вы не знаете кто и как готовит, как минимум - не отравитесь, как максимум - не будете привороженными.
- Нужно быть очень осторожным. Разбить случайно посуду - к чьей-то смерти в течении года.
- Разбить зеркало - к большой беде.
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