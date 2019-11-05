6 ноября 2019 года чествуют праздник чудотворной иконы Божией Матери, которая называется "Всех скорбящих Радость".

В этот день есть ряд запретов, что нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беду.

Не стоит принимать угощения от людей противоположного пола, если вы им не доверяете (если родная бабушка испекла пирожки, то отказываться не стоит). Все просто - человека в эти сутки легко приворожить, ведь началась пора гаданий и приворотов.

Что касается приворотов через еду, то не ешьте что попало от малознакомых людей. Вы не знаете кто и как готовит, как минимум - не отравитесь, как максимум - не будете привороженными.

Нужно быть очень осторожным. Разбить случайно посуду - к чьей-то смерти в течении года.

Разбить зеркало - к большой беде.

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