Кіпр визнав помилки під час роздавання "золотих" паспортів [ Редактировать ]
Кіпр визнав помилки під час роздавання так званих золотих паспортів. І тепер позбавлятиме громадянства іноземців, які їх отримали. Серед нових кіпріотів виявилося чимало сумнівних осіб, зокрема прибічники азійського диктатора та звинувачувані на батьківщині в шахрайстві та ухиленні від сплати податків багатії.
Після цього місцева влада й розпочала перевірку. Острівна держава застосовує схему "громадянство за інвестиції" з 2013 року. Щонайменше за два мільйони євро здобувач одержує паспорт країни ЄС та безвізові подорожі Євросоюзом. Окрім Кіпру, таку модель ще практикують Мальта та Болгарія.
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