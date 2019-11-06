Кіпр визнав помилки під час роздавання так званих золотих паспортів. І тепер позбавлятиме громадянства іноземців, які їх отримали. Серед нових кіпріотів виявилося чимало сумнівних осіб, зокрема прибічники азійського диктатора та звинувачувані на батьківщині в шахрайстві та ухиленні від сплати податків багатії.

Після цього місцева влада й розпочала перевірку. Острівна держава застосовує схему "громадянство за інвестиції" з 2013 року. Щонайменше за два мільйони євро здобувач одержує паспорт країни ЄС та безвізові подорожі Євросоюзом. Окрім Кіпру, таку модель ще практикують Мальта та Болгарія.