На Донбасі не припиняються обстріли позицій українських армійців [ Редактировать ]
На передовій бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських армійців. Напередодні російські найманці - сім разів порушували режим тиші. Накривали вогнем із гранато-метів, велико-каліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Атаки зафіксовані неподалік Водяного, Старо-гнатівки та Лебединського. Зранку збройні формування РФ з гранато-метів та стрілецької зброї понад півгодини вели вогонь по наших позиціях у районі Кримського. В українському війську без втрат.
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