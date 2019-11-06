На передовій бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських армійців. Напередодні російські найманці - сім разів порушували режим тиші. Накривали вогнем із гранато-метів, велико-каліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Атаки зафіксовані неподалік Водяного, Старо-гнатівки та Лебединського. Зранку збройні формування РФ з гранато-метів та стрілецької зброї понад півгодини вели вогонь по наших позиціях у районі Кримського. В українському війську без втрат.