У Кропивницькому через пошкодження газогону дві третини міста залишились без тепла. Аварія трапилася напередодні. На території місцевого підприємства екскаватор зачепив газову трубу середнього тиску.

В мерії запевняють земельні роботи фірма проводила несанкціоновано, без відповідних дозволів. У підсумку без теплопостачання зосталися чотири мікрорайони, зокрема майже три сотні багатоповерхівок, п'ять шкіл і п'ять медзакладів.

Сьогодні комунальники відремонтували газопровід, тепло обіцяють подати вже завтра.

"Нас цікавить зараз запустити південно-західну котельню, яка повинна подавати тепло, постачання газу повинно бути відновлено, тому ми даємо вказівки, доручення комісії про встановлення запірної арматури і починаємо працювати, а далі розбиратися з цими власниками", - говорить Олександр Мосін, заступник міського голови Кропивницького.