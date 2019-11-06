Дві третини Кропивницького залишилися без тепла [ Редактировать ]
У Кропивницькому через пошкодження газогону дві третини міста залишились без тепла. Аварія трапилася напередодні. На території місцевого підприємства екскаватор зачепив газову трубу середнього тиску.
В мерії запевняють земельні роботи фірма проводила несанкціоновано, без відповідних дозволів. У підсумку без теплопостачання зосталися чотири мікрорайони, зокрема майже три сотні багатоповерхівок, п'ять шкіл і п'ять медзакладів.
Сьогодні комунальники відремонтували газопровід, тепло обіцяють подати вже завтра.
"Нас цікавить зараз запустити південно-західну котельню, яка повинна подавати тепло, постачання газу повинно бути відновлено, тому ми даємо вказівки, доручення комісії про встановлення запірної арматури і починаємо працювати, а далі розбиратися з цими власниками", - говорить Олександр Мосін, заступник міського голови Кропивницького.
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Аварія у Кропивницькому: частина міста лишилась без тепла
На території місцевого підприємства екскаватор зачепив трубу середнього тиску
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Дві третини Кропивницького залишилися без тепла
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