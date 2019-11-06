Іран продовжує збагачення урану [ Редактировать ]
Іран розпочинає наповнювати нові центрифуги для збагачення урану. Понад тисяча ємностей - розміщена на укріпленому ядерному об'єкті Фордо, зведеному всередині гори. Про це заявив президент країни - Гасан Рухані.
Це означає, що, попри положення міжнародної ядерної угоди,- Тегеран змінює статус цього об'єкта з дослідницького майданчика на виробничий.
Це ще один крок Ірану в бік виходу з ядерного договору зі світовими державами після того, як президент США - Дональд Трамп - відмовився від пакту понад рік тому.
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