За останні півтора місяця Росія спорядила до Лівії майже дві сотні військових, щоб відновити вплив у регіоні, пише видання "Нью-Йорк Таймс".

Серед найманців снайпери з групи "Вагнера" - приватної військової компанії, яку пов'язують із Кремлем. Їх ідентифікували за типом зброї. Росіяни воюють на боці Халіфа Хафтара, який намагається відновити авторитаризм в країні.

Чинний лівійський уряд - підтримують США та країни Європи.