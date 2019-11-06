Росія направила до Лівії дві сотні військових - ЗМІ [ Редактировать ]
За останні півтора місяця Росія спорядила до Лівії майже дві сотні військових, щоб відновити вплив у регіоні, пише видання "Нью-Йорк Таймс".
Серед найманців снайпери з групи "Вагнера" - приватної військової компанії, яку пов'язують із Кремлем. Їх ідентифікували за типом зброї. Росіяни воюють на боці Халіфа Хафтара, який намагається відновити авторитаризм в країні.
Чинний лівійський уряд - підтримують США та країни Європи.
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