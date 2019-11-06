Ізраїль готується до можливого землетрусу. За підрахунками сейсмологів, він може статися найближчим часом. Влада б'є на сполох - житловий фонд абсолютно не готовий до такої стихії.

За довгі десятиліття конфлікту, воєн і боротьби з терором, тема землетрусів в Ізраїлі якось відійшла в бік. Між тим, вчені б'ю на сполох - сирійсько-африканський розлом знову активний, трясе, хоч і не сильно майже кожен день. Потужні поштовхи, які призвели до людських жертв були тут востаннє в 1927 році. Таке трапляється раз на сто років і ймовірність підвищується з кожним роком. Тому служба тилу - аналог МНС постійно проводить навчання.

"Есть масса других служб, которые проходят специальный тренировки, в первую очередь, это пожарные. В больших муниципалитетах и тех, кто находится в сейсмически опасных зонах есть городские спасательные команды. Которые готовятся службой тыла, они состоят из работников муниципалитетов", - говорить Михайло Лобовіков, офіцер рятувальної служби, архітектор.

Але головна проблема не ступінь готовності надзвичайних служб, а стан житлового фонду. Половина житла в Ізріалі не відповідає вимогам сейсмостійкості і становить загрозу для своїх мешканців.

В Ізраїлі приблизно половина житлового фонду виглядає ось так. Це так звані будинки на курячих ніжках. Їх будували в кінці 50-х початку 60-х за прискореною і спрощеною схемою і про сейсмостійкість тоді ніхто і не думав. Такий будинок може не витримати навіть 3-4 бального землетрусу, і поховати всіх мешканців всередині. Жодна державна програма по зміцненню старого житла в Ізраїлі успіхом не завершилася.

Таких програм було багато, але то не вистачало грошей, то часу велика частина старих будинків так і залишилися неукріпленими. Особливо небезпечно у Хайфі і її околицях. Місто розташоване на схилах пагорбів і сильний поштовх просто скине будівлі вниз.

"Задача заключается в том, чтобы привести старый жилой фонд, который не подготовлен к этому в такое состояние, когда он защищен. Делается это двумя путями. Либо усиливаются старые здания, добавляются к ним комнаты безопасности, а сами здания усиливают бетонными конструкциями. Либо сносят старый дом и на его месте строят новый. Такие проекты идут по всей стране, но этого недостаточно, это нужно делать быстрее. И сейчас правительственная комиссия рассматривает вопрос, как ускорить этот процесс", - говорить Михайло Лобовіков, офіцер рятувальної служби, архітектор.

За розрахунками служби тилу, в разі сильного поштовху в перші хвилини можуть загинути близько 10 тисяч ізраїльтян. Це приблизно половина від всіх, хто загинув в терактах і війнах за всю історію держави. Якщо удар стихії буде вночі це число може подвоїтися.