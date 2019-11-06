Популярная авиакомпания экстренно отменяет более тысячи рейсов [ Редактировать ]
Популярная немецкая авиакомпания Lufthansa в четверг и пятницу, 7-8 ноября, отметит 1300 рейсов в связи с запланированной 48-часовой забастовкой. Об этом сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что из-за этого могут пострадать 180 тысяч пассажиров. Ранее суд по трудовым спорам в Франкфурте-на-Майне признал законной забастовку бортпроводников, тем самым отклонив иск авиакомпании, которая требовала судебного запрета проведения забастовки.
Кроме того, немецкий профсоюз Ufo призвал все экипажи немецкой авиакомпании Lufthansa присоединиться к общей забастовке 7 и 8 ноября. Цель профсоюза - повышение зарплат и улучшение условий труда сотрудников. Ожидается, что это повлияет на все рейсы авиакомпании, вылеты которых запланированы из немецких аэропортов.
Ранее сообщалось, что популярный лоукостер открывает новые рейсы.
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