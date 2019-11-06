Гороскоп неудачи на 7 ноября: кому не повезет [ Редактировать ]
Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи 7 ноября.
И вот, тройка неудачников этого дня:
1. Дева
Представителей этого знака зодиака преследует беда. Будьте внимательны к деталям.
2. Овен
Рожденные под этим знаком зодиака - счастливчики и любимцы звезд. Этот день, к сожалению, станет исключением для овнов.
3. Телец
Представителей данного знака звезды не полюбили и прогнозируют им неудачу.
Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь.
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