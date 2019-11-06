Кабмін візьме кредит на ремонт доріг України [ Редактировать ]
Дороги у кредит. Уряд вирішив взяти гроші на будівництво автошляхів у Європейського інвестиційного банку. Це майже півмільярда євро під два відсотки.
І, насамперед, їх витратять на добудову траси Київ-Одеса та кільцеву навколо Львова. Загалом же з держбюджету на ремонт доріг Кабмін планує витратити майже 74 мільярди гривень.
"Такі дешеві ресурси це величезний стимул для економіки України. Тут є мультиплікатор, кожна копійка кожна гривня вкладена в такі роботи, насправді це в робочі місця, вона стимулює економіку і як наслідок призводить до поповнення державного бюджету", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.
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