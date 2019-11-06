На Донбасі за добу поранило чотирьох військових [ Редактировать ]
Четверо українських військових зазнали поранень сьогодні на Донбасі. Противник п'ять разів відкривав вогонь по наших позиціях. У Пісках, що на околиці окупованого Донецька, били із заборонених мінометів вісімдесят другого калібру.
На інших напрямках використовували гранатомети, кулемети та іншу стрілецьку зброю. Тим часом у Золотому, де сторони нещодавно розвели війська, сьогодні розмінували десять гектарів території.
Наразі триває підготовка до розведення у Петрівському. Воно має розпочатися післязавтра.
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