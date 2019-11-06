Удар по рейтингу. У США опублікували нові одкровення свідків у справі про імпічмент Дональда Трампа. Чиї цитати зараз обговорює вся Америка? Кого ще конгресмени хочуть викликати на допит? І як це вплине на шанси президента залишитися в Білому домі? Дмитро Анопченко стежить за тим, що відбувається у Вашингтоні.

Час сенсацій. Щоб інтерес преси не слабшав, свідчення щодо "української справи" оприлюднюють частинами. Тож сьогодні Америка обговорює, що казали на слуханнях два дипломати, які відповідали за Україну. Це Курт Волкер, колишній спецпредставник США, і Гордон Сондланд, постпред США при ЄС, який на прохання Трампа був у контакті з командою Зеленського.

Стенограма свідчень посла Сондланда містить додаток, який він надіслав до конгресу письмово, вже після того, як відповів під присягою на питання конгресменів. Мовляв, згадав важливу деталь. Вона й справді важлива.

Рятуючи себе дипломат визнає те, що заперечував раніше - США прагнули розслідування проти Байдена в обмін на військову допомогу Києву.

"Я тепер згадую, що розмовляв окремо з Єрмаком і сказав йому - відновлення допомоги США Україні, ймовірно, не відбудеться доти, доки Україна не зробить публічні антикорупційні заяви, які ми обговорювали протягом декількох тижнів".

А ось зі свідчень Курта Волкера стає зрозуміло - він своєї провини ні в чому не бачить. І запевняє - про можливу угоду "розслідування в обмін на допомогу і Вашингтонський візит"нічого не чув і не знав.

Конгресмени питають - чи бачив він якісь докази того, що Трамп для зустрічі із Зеленським висував умову почати розслідування - Волкер каже:

"Відповідь "ні". Були складнощі з плануванням зустрічі, але такого взаємозв'язку не було".

Коли Волкер побачив розшифровку розмови Трампа і Зеленського, каже - був здивований.

"За весь цей час я нічого не чув про Джозефа або Гантера Байдена".

Швидше за все, завтра з'являться чергові протоколи їх теж уся країна почне обговорювати. А вже на цьому тижні конгресмени хочуть допитати в.о. глави президентської адміністрації Міка Малвейні. Якщо він не відмовиться прийти, а в цьому є сумніви, хочуть дізнатися із перших вуст, як саме і на якому рівні ухвалювали рішення про призупинення військової допомоги Україні.

Свіжі соцопитування тим часом показують - і самі слухання і публікація стенограм зменшують шанси Трампа і досить серйозно. Дані компанії Langer Research, зібрані на замовлення телекомпанії Nbc і газети Washington Post свідчать - чинний президент поступається за популярністю серед виборців усім п'ятьом демократам, які можуть стати його суперниками в листопаді 2020.

Серед лідерів у демократів колишній віце-президент Джо Байден, члени Конгресу Берні Сандерс і Елізабет Уоррен, мер містечка Саут-бенда в Індіані Піт Буттеджадж і сенатор Камала Харріс. І за даними соціологів, якби вибори президента США відбулися зараз, глава держави програв би кожному з них. У парі Трамп / Байден розрив дуже великий, 39% за збереження нинішньої команди при владі і 56% за прихід соратника Обами. Дивно, але такі ж дані в парі із Сандерсом. Уоррен перемогла б Трампа, набравши 54%. І навіть куди менш відомим у світі, але популярним в Америці політикам-демократам Трамп (якщо вірити соціологам) все одно поступається приблизно на 10 відсотків.

Але тут не варто забувати - сам президент не вважає, що соцопитування, які замовляють провідні ЗМІ, заслуговують довіри. А по-друге, у нього є ще рік, щоб спробувати все змінити.