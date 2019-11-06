В мире столько негатива, что иногда нам кажеться будто нас никто не ценит, не любит и не уважает. А зачастую приходится узнавать, что у каждого из нас есть куча завистников, которые так и ждуть нашего "прокола" в любом деле.

Чтобы этого избежать в 2020 году вам стоит приобрести свой талисман удачи.

Как определить свой талисман удачи на 2020 год?

1. Как часто вы заглядываете к себе в карманы? (1- часто, 2 - не часто, 0 - никогда)

2. Что вы любите больше: прогуляться пешком или воспользоваться транспортом? (1 - пешком, 2 - транспорт)

3. Кого бы вы выбрали: кот или собака? (кот - 1, собака - 2)

И так..

Теперь подсчитайте, сколько баллов у вас получилось.

От 2 до 4 - ваш талисман на 2020 год - "морской комок" (просто возьмите морскую соль, капните воском и замотайте в шелковую ткань. Носите с собой ежедневно в кармане.)

От 3 до 5 - ваш талисман удачи на 2020 - "стальная трубочка" (возьмите булавка, обверните ее в бумагу и три раза промолвите "на везение". Носите в кошельке ежедневно.)

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