Боли в ногах являются симптомом, который может сигналить о различных нарушениях в организме: например, это могут быть воспаленные мышцы, варикозное расширение вен и другие венозные нарушения.

Также в списке причин - артрит, синдром беспокойных ног, диабет. Медики рассказали, почему могут болеть ноги.

Крепатура. Она же боль в мышцах: такая боль в ногах возникает после чрезмерной нагрузки и обычно проходит сама собой после периода отдыха.

Перелом кости. Боль возникает во время движения и дополнительно сопровождается отеком, а также ограничением подвижности.

Травмы суставов. Растяжение связок, голеностопного сустава, тазобедренного и коленного суставов - все это также вызывает боль в ногах и, помимо нее, ведет к ограниченной подвижности.

Хромота (заболевание периферических артерий). Боль вызывается нарушением кровообращения, возникает в одной ноге при ходьбе и проходит, если человек останавливается на несколько минут.

Варикозное расширение вен. Типичным является видимое расширение вен и ощущение напряжения и тяжести, особенно в области голени. Жалобы на недомогание обычно исчезают при лежачем положении.

Судороги. Мышечные спазмы ног особенно часто проявляются ночью в форме сильного, внезапного приступа боли. Причины таких судорог различны: от недостатка магния в организме до заболеваний - например, болезней печени, эпилепсии.

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