Здоровый человек не имеет никаких запахов. Однако, если запах тела становится ощутим, возможно, у вас проблемы со здоровьем. О чем именно свидетельствует каждый из "ароматов" рассказала семейный доктор Наталья Лобода, пишет MedOboz.

Запах ацетона

Он часто сопровождает нарушения в выработке инсулина, то есть является звоночком о развитии сахарного диабета. Если же он сопровождается еще и болями в спине, отечностью и трудностями с мочеиспусканием, то вероятно причина кроется в почках. В первом случае нужно идти к эндокринологу, во втором - к урологу.

Тело пахнет котом

Если в доме нет кота, значит вероятно дело в нарушении метаболизма. Сперва обратитесь к терапевту или семейному врачу, а дальше - по показаниям.

Исходит кислый запах, напоминающих уксус

Так проявляют себя заболевания дыхательных путей, чаще - легких, а также мастопатия либо дефицит витаминов группы D. Опять же, первым делом обратитесь к терапевту, он даст направление на нужные обследования, и разберется, в чем именно дело.

Запах "старости"

У молодых и у людей в среднем возрасте появляется такой запах при серьезных сбоях на гормональном уровне или нарушениях метаболизма определенных веществ. Решит вопрос гормонограмма и эндокринолог, при необходимости врач направит к другому специалисту.

Запах рыбы

У женщин это часто симптом гинекологических заболеваний, потому стоит обратиться в женскую консультацию. В остальных случаях это признак нарушения обмена веществ.

Пахнет сероводородом

Будь-то со рта или от тела, это может говорить о развитии язвы желудка. Тут прямая дорога к гастроэнтерологу. Мучит запах мокрой шерсти или перьев Так могут проявляться нарушения в работе надпочечников. Вам стоит проконсультироваться с эндокринологом и пройти нужные обследования.

Алкогольное амбре

Если вы не употребляли спиртное, это может свидетельствовать о нарушении микрофлоры кишечника. Обратитесь к гастроэнтерологу, он расскажет, какие анализы сдавать и как лечиться.



Ранее сообщалось, почему опасно спать при свете, а также какие продукты могут привести к инсульту.