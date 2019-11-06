О каких болезнях "кричат" запахи тела [ Редактировать ]
Здоровый человек не имеет никаких запахов. Однако, если запах тела становится ощутим, возможно, у вас проблемы со здоровьем. О чем именно свидетельствует каждый из "ароматов" рассказала семейный доктор Наталья Лобода, пишет MedOboz.
Запах ацетона
Он часто сопровождает нарушения в выработке инсулина, то есть является звоночком о развитии сахарного диабета. Если же он сопровождается еще и болями в спине, отечностью и трудностями с мочеиспусканием, то вероятно причина кроется в почках. В первом случае нужно идти к эндокринологу, во втором - к урологу.
Тело пахнет котом
Если в доме нет кота, значит вероятно дело в нарушении метаболизма. Сперва обратитесь к терапевту или семейному врачу, а дальше - по показаниям.
Исходит кислый запах, напоминающих уксус
Так проявляют себя заболевания дыхательных путей, чаще - легких, а также мастопатия либо дефицит витаминов группы D. Опять же, первым делом обратитесь к терапевту, он даст направление на нужные обследования, и разберется, в чем именно дело.
Запах "старости"
У молодых и у людей в среднем возрасте появляется такой запах при серьезных сбоях на гормональном уровне или нарушениях метаболизма определенных веществ. Решит вопрос гормонограмма и эндокринолог, при необходимости врач направит к другому специалисту.
Запах рыбы
У женщин это часто симптом гинекологических заболеваний, потому стоит обратиться в женскую консультацию. В остальных случаях это признак нарушения обмена веществ.
Пахнет сероводородом
Будь-то со рта или от тела, это может говорить о развитии язвы желудка. Тут прямая дорога к гастроэнтерологу. Мучит запах мокрой шерсти или перьев Так могут проявляться нарушения в работе надпочечников. Вам стоит проконсультироваться с эндокринологом и пройти нужные обследования.
Алкогольное амбре
Если вы не употребляли спиртное, это может свидетельствовать о нарушении микрофлоры кишечника. Обратитесь к гастроэнтерологу, он расскажет, какие анализы сдавать и как лечиться.
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