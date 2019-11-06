Как побороть усталость: советы медиков [ Редактировать ]
В наши дни с усталостью борются много людей. Она бывает разной: простой упадок сил, усталость от перенапряжения или следствие болезни. Медики рассказали, как можно с помощью продуктов взбодриться.
Авокадо. Это превосходный источник полезных жиров, а также белка, которые обеспечивают длительным запасом энергию.
Бананы. Они снабжают организм калием и углеводами, что помогает чувствовать себя энергичными, а также полны витаминов, минералов и клетчатки, которые эффективно поддерживают хорошую работу иммунитета.
Жирная рыба. Такая рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые успешно борются с воспалением, вызывающим усталость. Употребление в пищу жирной рыбы несколько раз в неделю может не только обеспечить необходимой энергией, но и помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Орехи и семечки. Они наполнены хорошими жирами и протеинами, что делает их высокоэнергетическим перекусом. Помимо заряда энергии орехи и семечки улучшают состояние кожи, укрепляют сердечную мышцу.
Темный шоколад. Содержит теобромин - вещество, которое обеспечивает прилив энергии. Теобромин обеспечивает энергию без последующего спада, что нередко наблюдается при употреблении кофеина.
Куриные яйца. Вареные куриные яйца - настоящее "лекарство" от усталости. Они снабжают организм белком и витаминами группы В, помогая поддерживать энергию в течение дня.
Ранее сообщалось, почему опасно спать при свете, а также какие продукты могут привести к инсульту.
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