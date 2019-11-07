У Києві мотоцикліст підірвав авто з людьми [ Редактировать ]
У Києві вибухнув автомобіль, загинув водій, двох пасажирів поранено. За попередньою інформацією, до цієї події може бути причетний мотоцикліст - повідомили у поліції.
Мовляв, він наблизився до автомобіля та поклав на його дах якийсь предмет. Після того як від'їхав, предмет вибухнув. Для розшуку і затримання мотоцикліста введено спеціальну поліцейську операцію.
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