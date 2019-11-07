В Великой Британии в заповеднике Долбери-Уоррен обнаружили шокирующую находку. Были обнаружены "пальцы дьявола". Об этом сообщает The Sun.

Экологам удалось найти редчайший гриб - антурус Арчера, который также называют "пальцами дьявола".

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Известно, что гриб исчез примерно в 1999 году. Он пахнет гниющей плотью, а внешне напоминает розовато-красные щупальца осьминога, покрытые темно-оливковой слизью, которая и источает неприятный запах.

Раньше сообщалось о том, что в Украине обнаружили стелу с человеческими чертами. А также на Донбассе обнаружили жуткую находку.