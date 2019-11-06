В среду, 6 ноября в Великой Британии произошла утечка химикатов. Об этом сообщает Sky News.

Известно, что в результате происшествия 57 человек пострадали.

На месте утечки работали пять пожарных автомобилей, "скорые" и специальное химическое подразделение.

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Пострадавшие жаловались на проблемы с дыханием, ни один из пациентов не находится в тяжелом состоянии, сообщили врачи.

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