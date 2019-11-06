В Великобритании опасные химикаты поразили полсотни человек [ Редактировать ]
Фото: соцсети
В среду, 6 ноября в Великой Британии произошла утечка химикатов. Об этом сообщает Sky News.
Известно, что в результате происшествия 57 человек пострадали.
На месте утечки работали пять пожарных автомобилей, "скорые" и специальное химическое подразделение.
Пострадавшие жаловались на проблемы с дыханием, ни один из пациентов не находится в тяжелом состоянии, сообщили врачи.
Раньше сообщалось о том, что в Иране вспыхнул нефтезавод. А также под Одессой предотвратили экологическую катастрофу
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