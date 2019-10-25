В США мужчина пришел с женой на обед и обнаружил в устрице жемчужину. Об этом сообщает Fox News.

Известно, что компания, которая поставляет устрицы, считает этот случай уникальным. Теперь владелец планирует вставить ее в рамку и повесить в баре.

Хотя жемчужины образуются у многих моллюсков с раковинами, большинство из них не обладает коммерческой ценностью из-за отсутствия слоя перламутра.

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