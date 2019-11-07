Чотирьох українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Противник 10 разів порушив режим тиші. Наші позиції російські найманці атакували із заборонених мінометів 82-го калібру та іншої зброї.

Неподалік Травневого та Зайцевого застосували ручні протитанкові й автоматичні гранатомети. Під ворожий вогонь потрапили також оборонці Пісків і Водяного. З початку доби уже зафіксовано 2 обстріли з боку противника.