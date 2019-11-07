У Києві неплатник прострелив сусіду живіт [ Редактировать ]
Стрілянина сталась у Святошинському районі столиці. Напередодні ввечері чоловік із рушниці вистрелив у свого сусіда того з тяжкими пораненнями живота ушпиталили. Стрілка затримала поліція.
Як розповіли свідки: нападник роками не платив за комунальні послуги та крав у сусідів електрику, люди подавали на нього до суду, але без результату. Через борги - будинок не підключали до опалення.
Тому жителі вирішили поговорити з неплатником. Зчинилася сварка. Тоді горе-сусід вирішив в якості аргумента застосувати зброю. Поліція порушила справу за статтею "замах на вбивство".
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