Стрілянина сталась у Святошинському районі столиці. Напередодні ввечері чоловік із рушниці вистрелив у свого сусіда того з тяжкими пораненнями живота ушпиталили. Стрілка затримала поліція.

Як розповіли свідки: нападник роками не платив за комунальні послуги та крав у сусідів електрику, люди подавали на нього до суду, але без результату. Через борги - будинок не підключали до опалення.

Тому жителі вирішили поговорити з неплатником. Зчинилася сварка. Тоді горе-сусід вирішив в якості аргумента застосувати зброю. Поліція порушила справу за статтею "замах на вбивство".