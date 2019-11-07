На Черкащині керівництво районної лікарні має намір закрити стаціонар у селі Шрамківка, який обслуговує щонайменше вісім навколишніх сіл. Районні чиновники наголошують, що це вимушений крок, і оптимізація - одна з вимог медреформи. Та місцевих жителів такі пояснення не задовольняють. Із ними поспілкувався Станіслав Кухарчук.

Четвертий день під крапельницями пані Нелі не те що ходити, говорити важко. Вдома жінка раптово знепритомніла і швидка привезла її у Шрамківське терапевтичне відділення - найближче у радіусі майже 30 кілометрів. Хоча медики пропонували везти до райлікарні у Драбів.

"До Драбова я не знаю чи довезла б мене ця швидка чи не довезла. Був такий випадок, що була я з панкріотітом, дуже сильні болі були - відвезли мене у Драбов. Але не дуже мене там приймали - сказали, у вас є своя лікарня, свої врачі - звертайтесь туди", - говорить Неля Гладун, жителька села Шрамківка.

Таких, як Неля Гладун, у палатах ще дев'ятеро в основному, пенсіонери. Це відділення лікарнею вже важко назвати, каже завідувач. За останні 6 років оптимізацій та скорочень від повноцінного медзакладу залишилось тільки 10 ліжок стаціонару. Медик навіть соромиться показувати, на що перетворилась лікарня.

"Та давайте не будемо цього показувать. - А чого? Бо це все буде на мою голову".

Але згодом зізнається, надавати повноцінну медичну допомогу відділення вже не здатне. Роками район не закупувовав не те що обладнання, а й навіть гроші на ремонт не виділяв.

"Далі проектної документації мова ніколи не йшла - сюди не забитий жоден гвіздок і я вважаю, що так все і залишається. То це відділення не зможе функціонувати в плані вимог, які ставляться реформою", - говорить Іван Ярославський, завідувач Шрамківського терапевтичного відділення.

Згідно із реформою, так пояснили персоналу, з січня наступного року шрамківське відділення підлягає скороченню. Профільні лікарі і стаціонар тепер будуть для жителів 10 віддалених від райцентру сіл взагалі недосяжні … не стільки через відстань, скільки через стан дороги.

Ось по такій дорозі пацієнтам з навколишніх сіл щонайменше 20 кілометрів доводиться добиратися до стаціонару драбівської районної лікарні. Від райцентру до самісінької Шрамківки вона буквально встелена ямами і проїхатись по них навіть для здорової людини …ще те задоволення

У районній лікарні цей крок називають вимушеним. Зізнаються, через малу кількість пацієнтів у самій лікарні планують проводити скорочення. Тож утримувати неконкурентне шрамківське відділення, кажуть, нераціонально.

"Із 260 осіб, які пролічились в тій лікарні, то у нас тільки з Шрамківської зони пролікувалося, у нас у хірургічному відділенні, пролікувалося більше 300 осіб. Я думаю, що тут уже мова іде про збереження лікарні в цілому, а не про те де бабусі можна перезімувать", - говорить Світлана Бойко, головний лікар драбівської районної лікарні

Рішення про скорочення відділення обурило селян. Сільський голова вже просить керівництво райлікарні притримати своє рішення хоча б до квітня наступного року, коли в Шрамківці буде створено територіальну громаду.

"Якось хотілося щоб витримать оцю паузу до об'єднання громади - буде вже громада вирішувати, що робити із тим колективом і тим приміщенням, а так буде чергова руїна …он ось стоїть", -говорить Анатолій Куля, сільський голова Шрамківки.

Якщо до прохання людей не дослухаються вони обіцяють вийти на масову акцію протесту.