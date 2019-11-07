Інноваційний хакатон для школярів відбувся у Києві [ Редактировать ]
Інноваційний хакатон для школярів відбувся у Києві. 120 юних талантів протягом доби створювали винаходи, які допоможуть розв'язати основні проблеми екології та енергозбереження. Як усе було - бачила Магда Кривовяз.
"Наша задача - разработать экологически чистый вид топлива. Это уровень нобелевской премии".
На розв'язання цього завдання, за умовами хакатону, у хлопців загалом чотири години. Вони мають придумати, як це зробити, та презентувати свій проєкт.
"Нам надо разработать собственній тип биотоплива, у нас есть идеи использовать сжатый воздух, продовольственные отходы. Пытаемся немного усовершенствовать формулу биодизеля", - говорить Ілля Щедринський, школяр з Рубіжного.
А ця команда має вигадати новий спосіб використання альтернативних джерел енергії.
"Ми знайшли дуже цікаву ідею використання лежачих поліцейських із рампами які перетворюють механічну енергію в електричну за рахунок обертання маховика схованого під землею", - говорить Владислав Сирота, школяр з Катюжанки.
Загалом тут зібралися сто двадцять школярів-винахідників з усієї України. Усі завдання хакатону спрямовані на вирішення проблем екології та енергозбереження.
"Задачі які вони отримали для вирішення направленні на вирішення тих проблем з якими сьогодні зустрілося людство, це саме перероботка пластику наприклад використання альтернативних джерел енергії, фільтри для очистки з труб заводів. Ми оберемо декілька команд до 7 команд, ми так плануємо", - говорить Віталій Лісовий, керівник "UF Incubator" Малої академії наук.
Із двадцяти однієї команди журі обере щонайбільше сім найкращих вже завтра. Після цього школярам-переможцям нададуть лабораторію та фінансову допомогу, щоб втілити свої винаходи в життя.
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