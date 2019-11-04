В ночь на понедельник, 4 ноября, в Киеве на проспекте Свободы в одной из квартир произошло ЧП. Двое мужчин распивали спиртное, во время чего между ними и произошел конфликт. Об этом сообщает "Информатор".

Известно, что в этой квартире проживает 18-летняя сестра злоумышленника. По словам друзей девушки, он часто злоупотреблял алкогольными напитками.

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Она зашла в квартиру, чтобы переодеться и услышала странные звуки. Когда девушка открыла двери кухни - увидела, что ее брат держит в руках включенную болгарку, а его друг лежит на полу с перерезанным горлом.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. Злоумышленника задержали на месте, детали происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли труп с SIM-картой на лице.