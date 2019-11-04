В понедельник, 4 ноября, в Киеве по адресу улица Трускавецкая, 2/1 нашли мертвого мужчину. Об этом сообщает "Информатор".

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Предварительно известно, что мужчине около 30 лет. Рядом с трупом лежало несколько денежных купюр, а на лице была SIM-карта. Следов насильственной смерти не обнаружили.

Также отмечается, что обувь мужчины стояла за углом, а сам он лежал в одних носках, которые были полностью чистые, несмотря на то, что вокруг грунт. Детали происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве ревнивый мужчина изрезал товарища из-за жены.