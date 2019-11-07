В пятницу, 8 ноября, наступит день уединения с собой. В этот период важно следить за своим физическим и энергетическим здоровьем. Кроме того, есть высокий риск получить хорошие известия. В этот день можно строить планы на будущее, заглянув далеко вперед.

В пятницу, 8 ноября, категорически противопоказаны: ложь, лицемерие и злорадство.

Что надеть? Красный цвет.

Аромат дня - аромат спелого яблока.

Талисманы - кремень, оникс, пирит.

Что есть? Любые фрукты и овощи, крупы, рыба и баранина.

Чем заняться дома? Обязательно проветривайте помещения.

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