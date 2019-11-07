У штабі ООС анонсували черговий етап розведення сил [ Редактировать ]
Черговий етап розведення сил і засобів на лінії розмежування анонсували в штабі операції Об'єднаних сил. У рамках підготовки до нього, восьмого листопада військові організують прес-тур для представників ЗМІ на ділянку №3 поблизу Богданівки та Петрівського.
Нагадаю, початок процесу в Петрівському планували на 4 листопада. Однак через ворожі обстріли українська сторона відтермінувала відведення військ. Адже необхідною умовою розведення сил є дотримання на конкретній ділянці семиденного режиму тиші.
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