Від сьогодні Київ частково закрили для проїзду вантажівок. У години пік рух автошляхами міста обмежили для автомобілів завважки понад чотири з половиною тонни. Поки що всіх зупиняють лише на Житомирській трасі на під’їзді до столиці. Докладніше - Магда Кривов’яз.

Від самого ранку на Житомирській трасі черга фур. На кількох блокпостах поліцейські зупиняють усі вантажівки на під'їзді до столиці.

Від сьогодні із сьомої до десятої ранку та з п'ятої до восьмої вечора ваговози в місто не пускатимуть. За даними Київської адміністрації, щогодини до столиці в'їжджає 20 тисяч фур, а це істотно позначається на трафіку, та й на якості повітря. Проте водії такі обмеження вважають недоречними. І скаржаться - сьогодні це ускладнило їм роботу.

"Зараз зібрали таку кількість транспорту і зараз у усіх сторін вони ринуть в Київ що з того вийде. У мене розрахований час у мене забрали годину часу що я тепер маю зробити як доїхати до митниці? У мене закінчиться час роботи я не доїжджаю", - говорить Тарас Хомік, водій вантажівки.

"Доволі таке неприємне обмеження, тому що є сроки, потрібно бути на об’єкті в певні години і тепер з’являться проблеми", - говорить Руслан Завіруха, водій вантажівки.

А ось водії легковиків таку ініціативу підтримують.

"Отличная затея наконец-то услышали по окружной ехать. Ездить невозможно каждый день, даже в обед пробки. Фуры нарушают, аварий миллион", - говорить Єгор Кузнєцов, водій легковика.

"Я думаю, що класно, бо ці фури заважають, через них весь час пробки на мою думку я б взагалі їх в місто не пускав", - говорить Олександр Левченко, водій легковика.

У КМДА пояснили - поки що стежать за ситуацією і за необхідності готові переглянути умови обмежень. Сподіваються таке нововпровадження покращить ситуацію із заторами в столиці.

"Київ нажаль є транзитним містом без великої окружної дороги яка б відвела весь потік від Києва. Весь транзит з Європи з Одеси йде через Київ. Тому транзит отримує транзит, а кияни отримають затори. Впродовж тижня ви побачите що водії будуть знати що в’їжджати до міста потрібно або до 7 ранку або приїжджати з 11", - говорить Максим Бахматов, радник міського голови Києва.

Поки що в’їзд для вантажівок перекривають лише на Житомирській та Бориспільській трасах. Згодом планують зупиняти ваговози й на решті під'їздів до міста.