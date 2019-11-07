Потужний торнадо у Греціїї зірвав покрівлю фабрики [ Редактировать ]
Потужний торнадо ледь не здійняв у повітря фабрику в Греції. Стихія вирує в містечку Каламата, що на півдні Пелопоннеса.
Вихор налетів на завод з виробництва оливкової олії. У будівлі підприємства перебували 60 працівників. Усі відбулися переляком. Смерч зірвав покрівлю споруди. Камінням і дошками, які злетіли догори, повибивало шибки.
по теме
Грецькі науковці з'ясували причину смерті Олександра Македонського
Вони проаналізували записи стародавніх істориків про те, на що хворів великий полководець і завойовник - зокрема, останні дні його життя
На Дніпропетровщині дощами та ґрунтовими водами розмило міст
Люди в розпачі - кажуть, так переправа довго не простоїть. Як зарадити руйнуванню та чи є кошти на ремонт
У лондонському театрі обвалилася стеля: постраждали люди
Уламки впали на глядачів, які сиділи на найвищому ярусі. Загалом у залі перебувала понад тисяча людей
Гроші у скляній банці: на хабарі викрили сумського суддю
2 тисячі доларів отримав слуга Феміди за те, щоб правопорушника не притягували до адміністративної відповідальності
Кіпр визнав помилки під час роздавання "золотих" паспортів
Серед нових кіпріотів виявилося чимало сумнівних осіб, зокрема прибічники азійського диктатора та звинувачувані на батьківщині в шахрайстві та ухиленні від сплати податків багатії