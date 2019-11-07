Из-за неудачного окрашивания в домашних условиях девушка потеряла часть волос. Об этом сообщает The Sun.

Читайте также Восьмилетний ребенок спас мать от смерти

Девушка более 10 лет ходила с темными волосами и пришла к выводу, что хочет перекраситься в блондинку. Однако она решила не идти в салон и покраситься дома.

В одном из магазинов косметики ей посоветовали средство для обесцвечивания волос и разглаживающую маску, которая обычно используется для африканского типа волос.

Когда она проделала процедуру, волосы расплавились у нее на голове. Женщина бросилась смывать средство, однако было уже поздно: когда она провела руками по голове, пряди волос посыпались на пол.

Ранее сообщалось, что девушка рассталась с парнем из-за неосторожного вопроса.