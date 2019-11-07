В Британии восьмилетний ребенок спас мать от смерти. Он самостоятельно вызвал врачей и оказал первую помощь женщине. Об этом сообщает сайт Hull Live.

Известно, что у 27-летней Джорджии Пакеринг резко появилась одышка. Через некоторое время женщина собиралась принять ванну, но упала и потеряла сознание в ванной комнате.

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Ее сын услышал странные звуки и поспешил на помощь. Он позвонил в службу спасения и под руководством оператора службы помог матери. Затем ребенок успокоил младших брата и сестру, которые проснулись и испугались, увидев лежащую без сознания мать.

В больнице у женщины обнаружили тяжелую легочную инфекцию, которая и вызвала одышку.

Ранее сообщалось, что мужчина провалился под землю и погиб.