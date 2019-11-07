Пользовательница популярного новостного сайта Reddit рассказала, что рассталась с парнем после необычного вопроса от него. По ее словам, она учится на преподавателя истории и изучает 60 - 70-х года XX века, а также войну во Вьетнаме.

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"Он постоянно присылает мне разные вопросы уровня телевикторин о том, в чем я совсем не разбираюсь, в особенности о Древнем Риме и Древней Греции. В итоге он часто говорит, что нельзя называть себя любителем истории, если не знаешь таких основ", - рассказала она.

Однажды девушка пришла к парню в гости и начала писать текст, однако в это время он играл в викторину на смартфоне и попросил ее назвать даты первой Пунической войны, противостояния между Римом и Карфагеном в III веке до нашей эры. Девушка ответила, что занята и не знает. Парень в шутку предложил ей поменять специальность.

После этого она заявила о расставании и ушла. Многие пользователи ее поддержали в этом.

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